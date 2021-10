Representantes do movimento afro iniciaram os trabalhos em torno do Dia da Consciência negra - Foto: Jesiel Lucas

Publicado 28/10/2021 14:42

Angra dos Reis - A secretaria de Cultura e Patrimônio do município reuniu um grupo de representantes do movimento cultural afro para discutir as atividades e a programação do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.



A proposta do encontro foi discutir de forma democrática e com quem atua na área, a construção de uma agenda que representasse o movimento como um todo.



- Teremos uma semana de programação, sendo que a lavagem do busto de Zumbi já faz parte da agenda fixa. Além disso, haverá rodas de conversa, de Axé, apresentações teatrais, shows musicais, roda de capoeira e de conversa além de outras atividades -, celebrou Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio.



Um novo encontro no dia 3 de novembro definirá a agenda completa da Semana da Consciência Negra.