Os alunos acompanharam atentamente as explicações dos professores - Foto: Divulgação PMAR

Os alunos acompanharam atentamente as explicações dos professores Foto: Divulgação PMAR

Publicado 27/10/2021 11:56

Alunos do Curso de Robótica de Angra dos Reis visitaram a escola do Senai em Resende com objetivo de conhecer o funcionamento de um FabLab - pequena oficina de fabricação digital -, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos.

Durante a visita, os alunos puderam conhecer equipamentos como impressoras 3D, máquinas de corte a laser, fresadoras e, principalmente, os robôs. Como se encontra em um polo metal mecânico, a Escola Senai possui diferentes laboratórios, que envolvem desde os princípios básicos de manutenção de um veículo, até a parte de pintura automotiva. Também há cursos na área de automação industrial e desenvolvimento de software, onde o aluno aprende teoria e prática, como no desenvolvimento de um aplicativo para celular.



Maria Eduarda Queiroz de Oliveira, 14 anos, aluna do 9° ano do ensino fundamental, gostou da infraestrutura oferecida pelo Senai aos estudantes e disse que a visita foi uma grande fonte de inspiração para ela e os colegas.



- O que me chamou mais a atenção, além da impressora 3D, foi o desempenho e o desenvolvimento dos alunos com os projetos que eles constroem. São alunos que tem muita criatividade, um desempenho ótimo e eu achei isso maravilhoso -, disse Eduarda.



Para Kaick Lenon Siqueira da Veiga, 15 anos, a visita à Escola Senai foi uma forma diferente e divertida de adquirir conhecimento e perspectivas para o futuro.



- A gente pôde ver alunos um pouco mais velhos que nós que estão adquirindo conhecimento trabalhando, se esforçando a cada dia. Ver os robôs e pensar que um dia poderemos estar lá trabalhando com a ajuda deles é o que me inspira a estudar -, declarou o adolescente.



O curso de robótica oferecido pela prefeitura de Angra conta com 30 alunos e é coordenado pela secretaria de Educação, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Econômico. Atualmente, há duas turmas do curso, uma aberta para a comunidade de Angra dos Reis e outra com alunos da Escola de Altas Habilidades e Superdotação. O laboratório funciona desde 2020 com o objetivo de descobrir e desenvolver novos talentos e profissionais nas áreas de programação, automação e robótica.



Segundo Luciana Badaró, coordenadora da Unidade de Trabalho Diferenciado, Altas Habilidades e Superdotação, a intenção é que visitas como esta sejam realizadas continuamente para que os alunos aumentem o intercâmbio com outros estudantes e ampliem seus conhecimentos.



- Nós queremos inserir nossos alunos no mundo da programação, além de estimulá-los a produzir os seus próprios projetos e levar para as competições, como a Olimpíada Brasileira de Robótica -, explicou Luciana.



– A realização deste intercâmbio entre nossos alunos e instituições de ponta, como a Escola Senai de Resende, em especial com o FabLab e suas modernas instalações, inspira nossos estudantes a continuarem sua jornada e formação acadêmica com excelência e motiva-os a permanecerem buscando cada vez mais conhecimento em nossas escolas – finalizou o secretário de Educação de Angra, Paulo Fortunato.