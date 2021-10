Um dos 4 presos na operação é conduzido à delegacia de Angra - Foto: Divulgação

Um dos 4 presos na operação é conduzido à delegacia de AngraFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 12:09

Angra dos Reis - Quatro homens foram presos com uma grande quantidade de drogas prontas para a venda após denúncia de tráfico no bairro Morro do Carmo, no Centro da cidade, no fim da tarde de segunda (25). Ao chegar a uma escadaria do bairro para averiguar a veracidade da denúncia, os policiais foram recebidos a tiros.

Mesmo sob fogo cruzado, eles conseguiram prender quatro dos cinco elementos que estavam com 340 cápsulas de cocaína, 160 trouxinhas de maconha, 75 papelotes de crack, uma pistola calibre 380, um celular, quatro radiotransmissores e R$ 100 em dinheiro. O quinto homem conseguiu escapar.

Um dos detidos foi baleado na perna e socorrido para o Hospital Municipal da Japuíba. Ele está sendo vigiado por policiais e vai receber voz de prisão assim que for liberado. O jovem, de 18 anos, vai responder por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Os outros três suspeitos foram levados para a 166 DP (Angra). Dois vão responder por tráfico e o terceiro por colaborar como informante.