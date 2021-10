A Polícia Civil vai investigar se Katty e seu assassino tinham alguma relação - Foto: Redes sociais

Publicado 23/10/2021 15:11

Angra dos Reis – Uma mulher identificada como Katty Cristine Ferreira da Silva, de 34 anos foi assassinada na madrugada deste sábado (23), em frente a um bar no bairro Japuíba.



Segundo o relato de testemunhas, um homem fez diversos disparos à queima-roupa contra a vítima, fugindo em seguida.



A perícia esteve no local, mas não conseguiu informações que ajudem na elucidação do crime. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal.



A Polícia Civil de Angra vai ouvir testemunhas para saber se o assassino e a vítima tinham alguma relação.



Qualquer informação que leve ao assassino também pode ser dada pelo Disque Denúncia Angra pelo número 0300 253 1177.