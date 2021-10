A área tem visão privilegiada de frente para o mar na Enseada do Bananal - Foto: Divulgação Polícia Ambiental

Publicado 21/10/2021 19:06

Angra dos Reis - Policiais Militares Ambientais estiveram na Enseada do Bananal, Ilha Grande, nesta quinta-feira (21) para averiguar uma denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para Meio Ambientede, da existência de uma construção irregular em área de preservação permanente. Ficou constatado que trezentos metros quadrados de área foram degradados dentro do Parque Estadual da Ilha Grande.



Na areia foi encontrada uma estrutura em ponto de laje, porém não havia nenhuma placa contendo as licenças necessárias. Nenhum responsável pela obra foi encontrado. Um morador que passava pelo local foi questionado sobre o proprietário e informou que a dona do terreno moraria no Rio de Janeiro.



Diante dos fatos, os policiais ambientais procederam à representação da 166ª DP na Ilha Grande, onde a ocorrência foi registrada como fato atípico.



O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares, onde o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.



Também é possível denunciar através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais o anonimato é garantido.