Publicado 20/10/2021 16:31

Angra dos Reis - De acordo com levantamento realizado pelo Disque Denúncia Angra, 14 denúncias foram feitas neste ano para informar algum tipo de crime contra mulheres no município. O número supera as 13 denúncias de 2020 e pode ultrapassar as 20 realizadas em 2019, uma vez que o ano ainda não terminou.



Desde 2019 o Disque Denúncia Angra cadastrou 47 ligações denunciando diversos tipos de violência contra a mulher no município. São informações de violência física, moral, psicológica, sexual, além de tentativas de feminicídio.



De acordo com as denúncias registradas neste período, cerca de 85% dos ataques contra a mulher ocorrem dentro de casa e, em mais de 90% dos casos, a violência é praticada pelo marido e ou companheiro da vítima. Ainda de acordo com os dados, os agressores estão sob efeito de álcool ou drogas na maioria dos casos.



Os bairros que mais apresentaram denúncias sobre violência contra a mulher são Jacuecanga, Japuíba e Frade.



O Disque Denúncia Angra solicita a ajuda da população com objetivo de reduzir os crimes contra a mulher. Denúncias podem ser feitas através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo do Disque Denúncia.