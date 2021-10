Este ano será realizado o chamado exercíco de mesa respeitando os protocolos da Covid-19 - Foto: Arquivo PMAR

Angra dos Reis recebeu na manhã desta terça-feira (19), equipes vindas de Brasília que irão coordenar o Exercício Parcial do Plano de Emergência Externo da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). Durante o dia acontecerá uma reunião com os avaliadores que vão acompanhar a realização do exercício, marcado para quarta (20) e quinta-feira (21).



Por ser um ano ímpar, deveria acontecer o Exercício Geral, mas devido à pandemia de Covid-19, ficou decidido que o exercício será parcial, sem movimentação de tropas e veículos pelas vias da cidade. Todos os participantes do exercício cumprirão os protocolos de prevenção recomendados.



O Exercício Parcial consiste em um trabalho interno (exercício de mesa) que é realizado no Centro de Controle à Emergência Nuclear (CCCEN). O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) é o responsável pela supervisão da atividade.



Além do GSI, cerca de 80 instituições nos três níveis de governo vão participar do exercício, como o Ministério da Defesa, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Defesa Civil Estadual e Municipal. Serão ativados e testados os centros de emergência nuclear, de forma a avaliar a capacidade de comando, coordenação e controle entre as organizações envolvidas.



O cenário é composto de vários desafios que possibilitem alcançar as diversas classificações de emergência e níveis de segurança física nuclear. Este ano, o exercício vai simular a evacuação e a abrigagem da população diante de uma situação de pandemia, bem como a resposta a um evento de segurança na CNAAA.



Durante o exercício são ativados o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear (Cnagen), localizado em Brasília, o Centro Estadual de Gerenciamento de Emergência Nuclear (Cestgen), no Rio de Janeiro, o Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN), em Angra dos Reis e o Centro de Informações de Emergência Nuclear (Cien), também em Angra.



Será estabelecido um gabinete de crise na Central Nuclear para proporcionar a coordenação e a resposta a eventos de segurança fictícios. O Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro e o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional também participarão do exercício para avaliar o grau de integração no envio dos meios e recursos necessários.