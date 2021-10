Lê Pacheco e Hugo Oliveira formam o duo Feito Café que se apresenta hoje em Angra - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2021 09:01

O duo de Angra dos Reis, Feito Café, começa neste sábado (16) uma série de apresentações intitulada “DDD 24”, que promete rodar a região Sul Fluminense com um show diferente, divertido e diversificado. O show foi criado especialmente para inserir o duo no circuito turístico de entretenimento da Costa Verde.



“Sempre acreditamos no potencial turístico de Angra e do Sul Fluminense. Apesar disso, quando começamos a tocar, focamos no público de fora, resultando em shows em São Paulo, Belo Horizonte e Teresópolis. Hoje, resolvemos nos voltar para a nossa região e para um público composto basicamente de moradores e turistas que visitam a Costa Verde”, explica Hugo Oliveira, um dos integrantes do duo.



O repertório mistura clássicos e novidades do Pop, da MPB e do Rock, nacional e internacional, mas sempre com a cara do Feito Café, que insere um pouco da sonoridade folk em tudo que faz.



“A pessoa vê a gente ali no palco, com voz e violão, e acha que vai ser um show ‘normal’. Daí, ouve Madonna, Ed Sheeran, Dua Lipa, Marisa Monte, Alceu Valença, Los Hermanos, Britney Spears e acaba sendo positivamente surpreendida”, conta Lê Pacheco, vocalista do Feito Café.



O Feito Café pretende surpreender o público da Costa Verde e oferecer um espetáculo compacto na estrutura, mas imenso no conceito e no entretenimento que proporciona.



O show de hoje acontece a partir das 15h, na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão, n° 5518, Praia da Biscaia, no corredor turístico da Ponta Leste, em Angra dos Reis.