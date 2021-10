Publicado 15/10/2021 11:40

Angra dos Reis - Professores, pedagogos e diretores de todas as escolas do município receberão ainda este ano um notebook de última geração para utilizar em suas atividades escolares. A notícia foi dada pelo secretário municipal de Educação, Paulo Fortunato, durante entrevista na manhã desta sexta-feira, 15 de outubro, Dia do Professor.



Serão entregues mais de 1.300 computadores que vão auxiliar os professores da rede a fazer pesquisas e ministrar suas aulas. Os recursos investidos pela prefeitura chegam a casa dos R$ 32 milhões, de acordo com o secretário.



Fortunato disse ainda que os computadores cedidos irão permitir que os educadores tenham uma ferramenta tecnologia de qualidade, de última geração e, inclusive, com acesso à internet disponibilizado pelo poder público.

- Esta ação é sinônimo da boa e correta utilização do orçamento da Educação. Parabéns pelo seu dia, professor. A todos vocês, o nosso muito obrigado – frisou o secretário.





O prefeito de Angra acredita que a iniciativa pode modificar o futuro dos mais de 21 mil alunos da rede municipal de Educação. Eles também ganharão notebooks para estudar a partir de 2022.



- Vamos construir juntos um novo cenário na educação de Angra, onde a tecnologia estará presente no cotidiano da escola e na vida escolar de nossos alunos, impulsionando o seu sucesso acadêmico. Parabéns, professor! - disse Fernando Jordão.





O secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio, destacou que esta é mais uma iniciativa da prefeitura para a promoção de uma educação moderna, que vá ao encontro da nova realidade mundial.



- Políticas públicas se faz para pessoas. E, com a entrega destes notebooks, vamos atender a um interesse real dos professores para qualificar o seu trabalho -, finalizou.