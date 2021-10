A primeira carreta com tubos vindos de Minas Gerais chegou na manhã de hoje ao porto de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2021 15:28 | Atualizado 13/10/2021 17:07

Angra dos Reis - O porto de Angra recebeu na manhã desta quarta-feira (13) a primeira carreta com tubos de aço para exportação. A carga total de 1.700 toneladas faz parte de uma ação experimental entre a empresa Splenda, atual arrendatária do porto, e uma siderúrgica de Minas Gerais. A intenção é que a movimentação passe de experimental a regular.





A ação foi viabilizada após um acordo entre a direção da empresa e os sindicatos de trabalhadores, envolvendo prefeitura e câmara municipal, que possibilitou a redução das tarifas. As diárias dos portuários passaram de R$ 160 para R$ 120, e a taxa de produção de R$ 0,51 para R$ 0,40.



- Iniciamos esta negociação em fevereiro. Estávamos há muitos anos sem receber carga no porto e esta ação representa a retomada da movimentação portuária, uma grande conquista para a economia da nossa cidade – avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques.



A boa notícia veio em excelente hora para a economia do município da Costa Verde, uma vez que são esperadas a abertura de novos postos de trabalho em outras grandes empresas da cidade.





- Estamos retomando as contratações no estaleiro Brasfels, as obras da usina nuclear Angra 3 vão ser reiniciadas, nosso turismo tem mostrado números significativos e estou trabalhando para, em breve, dar outra excelente notícia para Angra dos Reis –, comemorou o prefeito, Fernando Jordão.



O Porto de Angra dos Reis estava há mais de dois anos sem fazer movimentação de cargas em seu terminal. Com o novo contratado, a Splenda deve movimentar, entre trabalhadores diretos e indiretos, 2500 homens.

A empresa também está empenhada na reativação da linha férrea que liga as cidades de Angra e Barra Mansa, na região Sul Fluminense, desativada desde as chuvas de dezembro de 2009. Deslizamentos de terra danificaram vários trechos da ferrovia.

Além de facilitar o envio de cargas de Minas Gerais para o porto de Angra, a reativação beneficiaria também o Turismo na região com a possível volta do Trem Turístico da Mata Atlântica.