Rodolfo está em Angra em busca do filho que saiu de casa na quarta-feira - Foto: Divulgação redes sociais

Publicado 09/10/2021 08:08 | Atualizado 09/10/2021 08:15

Angra dos Reis – Um pai aflito, triste e desesperado está desde ontem (9) na cidade em busca de seu filho adolescente que fugiu de casa na quarta-feira (6).



Rodolfo Luiz Soares dos Santos, de 35 anos, mora com a família em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e tem procurado informações que possam levar ao filho Guilherme.



Ele chegou à Angra rastreando o menino pela internet. Através do localizador de uma rede social, Rodolfo percebeu que o último login de Guilherme havia sido realizado às 12h57 de quarta-feira, provavelmente de uma lan house na região central da cidade, uma vez que o celular do adolescente está com o pai.

O pai também chama a atenção das pessoas para um par de tênis vermelho que Guilherme usa habitualmente e que podem ajudar a identificar o garoto.



Rodolfo esteve no terminal rodoviário de Angra, onde espalhou cartazes com a foto do filho e os telefones para quem tiver alguma informação que ajude a família.



“Filho, descobri que você veio para Angra dos Reis... estou há 2 noites sem dormir imaginando onde você está, se está bem, se está com fome”, diz o texto publicado em uma rede social.



As buscas por Guilherme ganharam o apoio de aproximadamente 2 mil internautas que compartilharam a busca de Rodolfo e sua família pelo filho.



Quem tiver informações que possam levar ao jovem pode entrar em contato com os telefones (21) 97908-0674 ou (21) 98245-5061.