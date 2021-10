Andrei Lara informou a secretária de estado de Cultura sobre a negativa do IPHAN - Foto Divulgação

O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) negou solicitação da prefeitura de Angra que pedia o tombamento da Igreja de Freguesia de Santana, na Ilha Grande.

No ano de 2003, a secretaria de Cultura do município havia solicitado o tombamento justificando, entre outras coisas, que o espaço onde se encontra a igreja era o centro de desenvolvimento econômico da Ilha Grande no século XVII.

Dezoito anos depois, em um parecer técnico, o IPHAN listou cinco itens utilizados como argumentos para negar o tombamento. O parecer termina com uma avaliação de valor por parte do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

“Por um lado, não se justifica o tombamento da Igreja da Freguesia de Santana porque a mesma não apresenta representatividade nacional, sendo seus valores arquitetônico, histórico e paisagístico de representatividade local, ou seja, a mesma é um ícone da Ilha Grande”, diz o documento.

Após receber o parecer, o secretário de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, Andrei Lara, esteve com a secretária estadual de Cultura, Danielle Barros, para falar sobre a negativa à solicitação.

- É importante que a secretária conheça nossos problemas para nos ajudar a resolvê-los. Esse tombamento seria muito importante para a cidade e nós vamos mobilizar autoridades que possam nos auxiliar na reversão deste processo –, declarou Lara.

O próximo passo do secretário será agendar um encontro com o ministro do Turismo, Gílson Machado Neto, e representantes do Iphan para tentar sensibilizar o órgão para a importância da ação.



- A Ilha Grande acaba de ganhar a certificação de Patrimônio Mundial da Unesco e o tombamento da Igreja de Freguesia de Santana daria maior visibilidade ao principal atrativo de nossa cidade que é a Baía da Ilha Grande e suas belezas -, disse Andrei, na esperança de conseguir boas notícias sobre o caso.