O homem foi preso quando passava pelo posto da PRF no bairro JacuecangaFoto: Divulgação PRF

Publicado 07/10/2021 16:08

Um homem de 46 anos que estava foragido da justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Angra dos Reis. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo Strada Adventure, no posto do bairro Jacuecanga.



Policiais rodoviários federais verificaram que havia um mandado de prisão expedito pela Comarca de Vitória, no Espírito Santo, determinando a prisão do condutor do carro abordado. Ele foi condenado pelo crime de extorsão naquele estado e estava foragido há 3 anos.



O homem, que é morador do Rio de Janeiro, foi preso e conduzido à 166 DP (Angra) onde foi feito o registro de ocorrência.