Publicado 06/10/2021 15:57

Quem possui veículos cadastrados na cidade de Angra dos Reis pode usar o valor do IPVA para ter desconto no pagamento do IPTU de 2022.

Para ter acesso ao desconto, é preciso acessar o site da prefeitura (www.angra.rj.gov.br) e clicar em “IPTU – Créditos de IPVA para o IPTU”.

O contribuinte deve informar o CPF do proprietário do veículo, placa, Renavam e inscrição do IPTU. Efetuado o requerimento, automaticamente é gerado um comprovante.

A operação pode ser realizada até o próximo dia 31 de outubro.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3377-7712 e (24) 3377-7733.