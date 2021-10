A pista escorregadia fez aumentar o número de acidentes no perímetro de Angra dos Reis - Foto: Divulgação

A pista escorregadia fez aumentar o número de acidentes no perímetro de Angra dos ReisFoto: Divulgação

Publicado 05/10/2021 16:13

Angra dos Reis – Uma colisão envolvendo três veículos deixou o trânsito lento na Rodovia Rio-Santos, altura do bairro Garatucaia, no início da tarde desta terça-feira (5).



De acordo com as informações, o motorista de um veículo que trafegava no sentido Angra dos Reis se perdeu em uma curva, devido à pista molhada, e colidiu de frente com um caminhão que ia no sentido Mangaratiba.

Outro carro que vinha atrás do caminhão tentou desviar, mas acabou colidindo também. Por sorte, dois motoristas tiveram ferimentos leves.

Acidente na divisa entre Angra e Mangaratiba envolve três veículos; um motorista foi levado para o hospital. #ODia pic.twitter.com/iodoZnEo9q — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2021



O motorista que invadiu a contramão foi socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal da Japuíba sem ferimentos graves.

Devido ao mau tempo o número de acidentes está sendo maior que a média diária no perímetro de Angra dos Reis.