As obras do asilo estão na fase da fundação. A previsão é que seja entregue em um ano e meio - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 01/10/2021 20:12

Angra dos Reis – Os idosos da cidade no Litoral Sul do estado vão ganhar em breve um novo asilo. Atualmente eles contam apenas com uma instituição para abrigo para pessoas da terceira idade, a Irmandade de São Vicente de Paula.



Aproveitando as comemorações de 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso, a prefeitura de Angra fez o anúncio da nova Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O prefeito da cidade, Fernando Jordão, visitou as obras ao lado da primeira dama e deputada estadual, Célia Jordão.



- Meu pai sempre me dizia que temos que fazer pelos idosos, porque um dia eles fizeram por nós -, disse Jordão.



O novo asilo está sendo construído em 394,42 m² de área coberta e 414,46 m² de área descoberta para atividades ao ar livre e banho de sol.



Os idosos terão à disposição cinco quartos, com capacidade para quatro idosos em cada um, banheiros acessíveis, cozinha com despensa, refeitório, sala de artesanato/informática, sala de atividades/fisioterapia e sala de atendimento médico.



A previsão é que a obra seja entregue em um ano e meio.



Para Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania do município, o espaço foi escolhido por proporcionar um fim de vida digno aos idosos em situação de vulnerabilidade.



- O asilo está localizado numa área de muito verde e próximo à uma praia, que vai possibilitar a realização de atividades ao ar livre e ginástica para quem tanto precisa -, finalizou Sampaio.