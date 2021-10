A vacinação itinerante em Angra começa na segunda (4) no Cais de Santa Luzia - Foto: Divulgação

A vacinação itinerante em Angra começa na segunda (4) no Cais de Santa LuziaFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2021 09:46

Na próxima segunda-feira (4), Angra dos Reis começa a oferecer vacinação itinerante aos seus moradores.

Um ônibus vai circular por diversos pontos do município levando a vacina para aqueles que ainda não conseguiram ser imunizados contra a Covid-19.

Quem estiver no Centro da cidade na segunda poderá passar no Cais de Santa Luzia, entre 9h30 e 16h, e tomar a sua dose. Na sexta-feira (8) o ônibus itinerante estará em frente ao campo de futebol do bairro Belém no mesmo horário.

Serão oferecidas a primeira e segunda doses da vacina, além da dose de reforço para idosos.

Para ser vacinado, o morador precisa apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência e, se for tomar a 2ª dose ou a dose de reforço, deve levar ainda o comprovante da dose anterior.

De acordo com a secretaria de Saúde de Angra, até a quarta (29) foram aplicadas 126.600 primeiras doses, 68.962 segundas doses, 4.391 doses únicas e 694 doses de reforço.





AGENDA VACINAÇÃO ITINERANTE



04/10 – 9h30 às 16h

Cais de Santa Luzia



08/10 – 9h30 às 16h

Belém (em frente ao campo de futebol)



15/10 - 9h30 às 16h

Condomínio Vale da Banqueta (em frente à quadra)



18/10

9h30 - Ariró (em frente à igreja)

10h30 – Estrada dos Índios (em frente à igreja católica)

13h – Quilombola (no galpão da igreja de Santa Rita)

15h - Santa Rita 2 ( em frente ao mercado)



25/10 – 9h30 às 16h

Cais de Santa Luzia