Havia vários pontos de queimada em toda a área degrada. Ao fundo, uma cachoeira passa bem próximo ao localFoto: Divulgação Disque Denúncia

Publicado 30/09/2021 12:08

Uma área de aproximadamente 1500 metros quadrados estava sendo desmatada e queimada no bairro Serra D´água, em Angra dos Reis. Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga chegaram ao local através de denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.



O desmatamento e as queimadas estavam ocorrendo em área de preservação ambiental e a menos de 30 metros de um curso d’água.



Buscas foram realizas no entorno da área degradada a fim de identificar os responsáveis, mas não havia ninguém no local. Não foram encontradas placas indicativas de licenciamento ambiental para obras. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.



Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu 370 denúncias sobre crimes ambientais na cidade de Angra dos Reis, sendo 78 sobre desmatamento e quatro sobre queimadas.



O Linha Verde pede que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, ao custo de uma ligação local. As denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo do “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares, inclusive com envio de fotos e vídeos e a garantia do anonimato.



É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia, www.disquedenuncia.org.br. Em todos os canais, o anonimato é garantido.