Danielle, Cátia e Nayane levaram turbantes para mulheres que tratam o câncer de mamaFoto: Divulgação PMAR

Publicado 29/09/2021 16:29

Mesmo antes de outubro chegar, as atividades relativas ao mês dedicado à promoção de ações de prevenção ao câncer de mama e à saúde da mulher começaram em Angra dos Reis.



Nesta quarta-feira (29), a coordenação da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente da Prefeitura de Angra esteve no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, para doar 60 turbantes às pacientes em tratamento contra o câncer de mama.



A ação foi uma parceria da coordenação da Saúde da Mulher com a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Angra dos Reis. A liga esteve representada por um grupo de alunos de Medicina de uma faculdade privada.

Entre os presentes no ato estavam Danielle Ennes, coordenadora da Saúde da Mulher, Cátia Cilene Freire, responsável técnica pela Saúde do Adolescente, e Nayane Santiago Malvão, representando a Liga Acadêmica.