A enfermeira Jussara foi a primeira profissional da saúde a ser imunizada em Angra. Ela deverá tomar a dose de reforço oferecida pelo município - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 28/09/2021 18:33

Angra dos Reis iniciou uma nova fase da vacinação contra a covid-19: a aplicação de doses de reforço nos profissionais da saúde. Os profissionais da rede pública serão vacinados em suas unidades de trabalho, com exceção dos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial, que serão imunizados nos Centros de Especialidades Médicas (CEMs).



Os trabalhadores da rede privada e os profissionais liberais serão imunizados em uma grande ação, no próximo sábado (2), nos CEMs dos bairros Japuíba, Parque Mambucaba, Jacuencanga e Centro, das 9h às 16h. Para isso, devem apresentar comprovante de vacinação e declaração de vínculo com a instituição em que atuam.



A Secretaria de Saúde do município lembra que, neste momento, não entram na dose de reforço os profissionais da Educação Física e os Veterinários. Eles só serão vacinados se trabalharem em hospitais ou no setor de Vigilância Sanitária.



VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA



- Os profissionais das ESFs, CEMs, Centro de Referência Covid-19, HMJ, SPAs, UPA, SAMU e Praia Brava receberão o imunizante nas unidades em que atuam;



- Os profissionais dos CAPs serão vacinados nos CEMs, durante a semana;



- Os profissionais das tendas de Jacuecanga e do Parque Mambucaba serão imunizados nos CEMs do local em que trabalham.