A colisão foi tão forte que, mesmo usando capacete, o motociclista teve traumatismo crânio encefálicoFoto: Reprodução internet

Publicado 28/09/2021 14:48

Um grave acidente entre um carro e uma moto deixou um jovem de 25 anos com traumatismo crânio encefálico em Angra dos Reis. A colisão aconteceu no fim da manhã desta terça (28), na Rodovia Rio-Santos, altura do bairro Jacuecanga.



De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o veículo tentava entrar em um posto de gasolina. O condutor da moto estava em alta velocidade e não percebeu a manobra do carro, colidindo fortemente no lado esquerdo do mesmo.



O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros às vítimas. A condutora do veículo estava em estado de choque e o motociclista foi diagnosticado com traumatismo crânio encefálico. Ele foi removido para o setor de emergência do Hospital Municipal da Japuíba.



O trânsito ficou lento no local durante o socorro das vítimas e a remoção dos veículos, mas já voltou ao nornmal.



