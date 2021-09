A expectativa é de grande movimento em Angra nos próximos feriados - Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 25/09/2021 10:38

Angra dos Reis - O calendário reserva quatro feriadões nesta reta final de 2021. Em outubro temos Nossa Senhora Aparecida (12), Finados (2) e Proclamação da República (15) em novembro e Natal (24) em dezembro. Como todos caem em dias propícios a pontos facultativos, a expectativa é grande no setor de Turismo.

Com o aumento da procura por reservas para os feriados, a prefeitura de Angra publicou o decreto nº 12.286 que permite maior flexibilização nos setores de turismo e eventos. Hotéis, pousadas, hostels e congêneres estão liberados para ocupar 100% de seus leitos.







Boates, casas de show e casas noturnas podem voltar a abrir desde que sigam normas sanitárias. Elas devem funcionar com 80% da ocupação total do espaço e oferecer álcool 70% nas mesas.







O cliente também deverá apresentar informações do CONECTESus ou comprovante de imunização contra o coronavírus, provando que se submeteu à vacinação de acordo com a sua idade ou outra característica exigida para a imunização.

O protocolo sanitário completo para a realização de eventos e a abertura das boates e casas de show pode ser encontrado no anexo II, do Decreto n° 12. 276, de 21 de setembro de 2021.







O decreto nº 12.286 está disponível, na íntegra, no Boletim Oficial 1.387, de 24 de setembro, publicado no site www.angra.rj.gov.br .