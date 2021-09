A galera do Skate promete levantar o público com manobras radicais - Foto: Divulgação

A galera do Skate promete levantar o público com manobras radicaisFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2021 09:00

O fim de semana esportivo em Angra reserva um show de manobras radicais de crianças e adolescentes "feras" no esporte sensação do momento no Brasil. O Skate vem sendo dominado pelas muleres e em Angra a situação não é diferente. As meninas estão brilhando nas pistas de Skate da cidade.



Maria Antônia Rabha Borges, de 8 anos, promete ser um dos destaques da competição. Terceiro lugar no último torneio, ela tem se empenhado bastante pra fazer bonito no evento. - Tenho treinado 3h por semana para aperfeiçoar as manobras mais difíceis, por que são elas que valem mais pontos -, disse a pequena para orgulho da mãe, Manoela.



Os skatistas se dividirão nas categorias mirim, feminino 1, feminino 2, iniciante, Open e Best Trick e prometem dar um show a parte na pista da Praia da Chácara, a “Mangue Skate Park”.



O evento contará com a participação de DJs e da banda Rubrô 024. Haverá sorteios de brindes para os presentes. A organização do campeonato ressalta que todos deverão estar usando máscaras como medida preventiva à Covid-19.