Prefeitura de Angra vai contratar engenheiros e arquitetos Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2021 14:42 | Atualizado 24/09/2021 15:06

Angra dos Reis - Na próxima segunda-feira, 27, a prefeitura de Angra abre inscrições para processo seletivo simplificado (PSS) visando a contratação temporária de quatro engenheiros civis e quatro arquitetos. A contratação será por prazo de um ano, podendo ser renovada por igual período.



O PSS está sendo realizado devido à ausência de reserva técnica para atendimento às necessidades emergenciais do município e será realizado em duas etapas.A primeira será por avaliação de títulos, que pode classificar ou eliminar o candidato. A segunda consiste em uma prova prática de AutoCad, versão superior a 2011.



A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de formulário disponível no site da prefeitura, www.angra.rj.gov.br. Após preenchido, deverá ser impresso e entregue em envelope lacrado no Protocolo-Geral da prefeitura, entre 10h e 16h, de segunda a sexta-feira.



A entrega deverá ser realizada pelo próprio candidato, munido de carteira de identidade, habilitação ou registro do profissional com foto. Outra opção é a inscrição por procuração, com firma reconhecida e cópia do documento de identidade do procurador autenticada em cartório.





A remuneração e benefícios mensais dos arquitetos e engenheiros serão a mesma: R$ R$ 7.235,50 + R$ 440,00 de vale refeição/alimentação. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais.



O resultado será divulgado no Boletim Oficial do Município e no site da prefeitura no dia 9 de novembro. A homologação será feita no dia 19 de novembro.