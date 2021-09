ônibus de turismo tem novas taxas para passeios em Angra - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2021 11:17

Angra dos Reis - Á partir deste fim de semana começam a vigorar os novos valores das tarifas de acesso ao município para veículos de fretamento turístico. Os novos valores da taxa tem um custo diferenciado, dependendo do tipo de veículo e dos serviços turísticos contratados.Um ônibus comum, sem serviços contratados e sem pernoite no município, deve pagar 849 UFIR-RJ (R$ 3.145,79) para entrar com turistas em Angra. Se o ônibus tiver reserva de um serviço turístico, através de agências de passeios náuticos, com alvará de funcionamento e Cadastur, o valor da taxa cai para 243 UFIR-RJ (R$ 900,38). Dependendo dos serviços contratados a tarifa pode chegar até a 60 UFIR-RJ (R$ 222,31).Os valores para ingresso no município foram estabelecidos por lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, nesta semana. Essa lei regulamenta ainda como deve ser o fluxo dos veículos de turismo na cidade.O embarque e desembarque dos turistas day use - turistas que passam o dia na cidade e vão embora no final da tarde -, devem acontecer somente pela Estação Santa Luzia. Continua proibida a entrada de pessoas, em veículos turísticos, transportando alimentos e bebidas.É obrigatória a presença de um guia de turismo regional nas excursões realizadas em Angra dos Reis.As empresas interessadas em realizar viagens para a cidade devem solicitar a autorização para os veículos com, no mínimo, 72 horas de antecedência, por meio de um formulário que pode ser encontrado no site www.angra.rj.gov.br