Publicado 23/09/2021 16:13

Angra dos Reis - No próximo sábado (25), o Detran realiza no um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), vestibulares ou outros exames.

O primeiro mutirão exclusivo para os estudantes será realizado em mais de 100 postos de identificação civil do Detran, inclusive em Angra, no shopping da cidade, loja 328.

O atendimento começa às 9h e será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, sem necessidade de agendamento. Quem não conseguir ser atendido no dia, ganhará uma nova senha para ser atendido durante a semana.

Os serviços oferecidos serão a primeira e segunda via da carteira de identidade. Para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição nos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento, para os solteiros, ou de casamento. A emissão da primeira via da identidade é gratuita, mas para a segunda via é cobrada uma taxa de R$ 41,79.

Em função deste mutirão especial, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral para os serviços de identificação civil.