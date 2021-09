Carro vai auxiliar nas viagens dos conselheiros de Angra dos Reis - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 22/09/2021 17:09

Angra dos Reis - O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, foi marcado por uma importante conquista na cidade. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ganhou um carro adaptado com rampa de acesso que vai facilitar as viagens de seus conselheiros. O carro foi adquirido por meio de emenda parlamentar. Ele será utilizado em atividades junto à comunidade com deficiência.

A entrega do veículo aconteceu durante as comemorações do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O tema do evento foi “Conquistas, avanços e desafios na implementação de políticas públicas para as pessoas com deficiência”.

Foram abordados assuntos como a Campanha de prevenção da violência contra a pessoa com deficiência e as Paralimpíadas como um símbolo de superação e valorização do potencial da pessoa com deficiência.