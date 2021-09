Angra dos Reis voltou a vacinar jovens entre 12 e 17 anos por recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria - Foto: Divulgação

Publicado 22/09/2021 12:01

Seis dias após suspender a vacinação de adolescentes seguindo determinação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, Angra dos Reis volta a vacinar menores de 18 anos contra a Covid-19 nesta quarta-feira (22).



A medida foi tomada tendo por base publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A vacinação de adolescentes com idades entre 12 e 17 anos de idade foi retomada nas unidades onde acontece a vacinação sem agendamento. são: Centro de Especialidades Médicas (CEM) no bairro Japuíba, CEM de Jacuencanga, CEM Centro e CEM Parque Mambucaba. Os adolescentes devem levar CPF, documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência, de 9h às 16h.



Eles também poderão se vacinar nos postos de saúde dos bairros com agendamento prévio.