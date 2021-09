Moradora do Centro da cidade, dona Maria Aparecida, 96 anos, aproveitou para tomar sua dose de reforço hoje - Foto: Divulgação

Moradora do Centro da cidade, dona Maria Aparecida, 96 anos, aproveitou para tomar sua dose de reforço hojeFoto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 18:35

O município de Angra dos Reis realizou, nesta segunda-feira (20), mais uma grande ação para avançar na proteção de sua população contra a covid-19. Das 10h às 16h, a secretaria de Saúde, disponibilizou uma tenda de vacinação no Cais de Santa Luzia, no Centro da cidade. Durante o dia, 596 doses foram aplicadas, entre primeiras, segundas e doses de reforço. Somados às 2.237 pessoas vacinadas no fim de semana, ao todo foram imunizadas 2.833 moradores da cidade.



- Vacina é saúde, é pensar no próximo. Eu vim para o Centro resolver umas coisas e acabei aproveitando para tomar a vacina. Foi uma iniciativa muito boa! – avaliou o morador de Monsuaba, Jailton Cerqueira, de 38 anos, que tomou a primeira dose do imunizante.



Além de oferecer a vacina para toda a população com 18 anos ou mais, foram aplicadas segundas doses em vacinados com Pfizer no dia 1/8 ou antes. José Emílio, de 49 anos, foi um dos imunizados. Idosos com 70 anos ou mais, como a dona Maria Aparecida, de 96 anos, também puderam tomar a dose de reforço.



VACINAÇÃO NAS ESFs e CEMs



O mesmo público continuará a ser vacinado nesta semana. Quem optar por receber o imunizante nas Estratégias de Saúde de Família (ESF), das 9h às 16h, deve agendar. Já a vacinação nos Centros de Especialidades Médicas (CEM) é por demanda livre.



Vale lembrar que os CEMs começam a vacinar às 9h e terminam às 16h, mas há um horário especial para contemplar os moradores que trabalham durante o dia: das 9h às 20h, conforme a programação: CEM Mambucaca (quartas e quintas); CEM Jacuecanga (terças e quartas); CEM Japuíba (terças e quintas) e CEM Centro (quartas e quintas). O endereço e telefone de todas as unidades de saúde estão no site Vale lembrar que os CEMs começam a vacinar às 9h e terminam às 16h, mas há um horário especial para contemplar os moradores que trabalham durante o dia: das 9h às 20h, conforme a programação: CEM Mambucaca (quartas e quintas); CEM Jacuecanga (terças e quartas); CEM Japuíba (terças e quintas) e CEM Centro (quartas e quintas). O endereço e telefone de todas as unidades de saúde estão no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaúde.

Para receber o imunizante, o morador deve apresentar documento de identificação, CPF e comprovante de residência e, se for tomar a 2ª dose ou a dose de reforço, deve levar ainda o comprovante da dose anterior.