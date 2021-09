Objetivo da campanha em Angra dos Reis é atingir 5 mil pessoas diretamente ao longo da semana - Foto: Wagner Gusmão

Objetivo da campanha em Angra dos Reis é atingir 5 mil pessoas diretamente ao longo da semana Foto: Wagner Gusmão

Publicado 20/09/2021 17:18

Angra dos Reis deu início nesta segunda-feira (20), à programação da Semana Nacional do Trânsito, que neste ano tem como tema “No trânsito a vida pede passagem“. Pela manhã, agentes de trânsito, com a parceria da Brigada Ambiental, realizaram blitz educativa na avenida Júlio Maria, no Centro, e à tarde na praça Stella Maris, no Balneário. Motoristas, ciclistas e pedestres foram abordados e receberam brindes, orientações e materiais educativos.

- Temos o objetivo de atingir ao longo da semana 5 mil pessoas diretamente. A nossa campanha é sempre muito bem aceita, pois envolvemos todos os agentes da sociedade que compõem o trânsito e podem se tornar vítimas de um acidente: condutores, ciclistas e pedestres – avaliou o assistente de Educação para o Trânsito, José Aparecido da Silva.

O principal objetivo da Semana Nacional do Trânsito é apresentar a necessidade de harmonização entre todos os integrantes do trânsito, conscientizando os cidadãos sobre suas responsabilidades mediante o Código de Trânsito Brasileiro, pensando na preservação da vida.

A programação, organizada pela superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito, envolve ainda blitz educativas em vários pontos da cidade e um simulado de trânsito, que ocorrerá no dia 22 de setembro, pela manhã e à tarde, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara.