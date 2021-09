544 kg de resíduos foram reirados da Baía da Ilha Grande durante os eventos do Dia Mundial de Limpeza - Foto: DIvulgação

Publicado 20/09/2021 16:42

Cento e seis atletas distribuídos em 46 embarcações e voluntários, incluindo crianças e adolescentes, deram uma verdadeira “faxina” em praias e ilhas da Baía da Ilha Grande no último fim de semana. O Dia Mundial da Limpeza (Clean Up Day) foi realizado neste ano paralelamente à Regata Ecológica do Colégio Naval, em Angra dos Reis.



O evento teve início às 08h da manhã e terminou ao meio-dia com mais de meia tonelada de lixo e detritos retirados das águas da Baía da Ilha Grande e das areias de praias das ilhas e do continente. O dia nublado e fresco ajudou os voluntários no serviço de limpeza.



Diversas entidades voltadas para os esportes náuticos e para a preservação do Meio Ambiente incentivaram a participação de atletas e voluntários na ação. Rodrigo Ribeiro Moreira, diretor operacional do Instituto Social O'Mar Va'a de Canoa Polinésia de Angra dos Reis, ressaltou a importância da criação de uma consciência coletiva sobre preservação ambiental da Baía da Ilha Grande.



- Vemos que a cada ano aumenta o número de pessoas que se envolvem neste projeto, inclusive crianças e adolescentes. Isso nos dá esperança de que num futuro próximo não vamos precisar realizar esse tipo de evento. Mas vale lembrar que praia limpa não é aquela que mais se varre e sim a que menos se suja -, disse Rodrigo, lembrando que cada um de nós pode ajudar a manter praias e baías limpas.



Foram retirados do mar itens como sacos plásticos, latas de alumínio, guimbas de cigarro e até papelão que não havia se dissolvido nas águas. Nas areias de uma ilha foi encontrada uma carcaça de geladeira sem a porta.