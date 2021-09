Luís Carlos, de camisa preta, é velho conhecido dos policiais da UUP Belém - Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2021 13:54

Angra dos Reis -A Polícia Civil de Angra, numa ação conjunta com policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do bairro Belém, prendeu em flagrante na tarde de ontem, sexta-feira (17), Luís Carlos Varela Ramos, de 18 anos, pelo crime de extorsão a um comerciante na localidade da Gamboa.

De acordo com o delegado titular da cidade, Vilson de Almeida, os policiais civis e militares foram checar informações de inteligência repassadas à 166 DP sobre possível extorsão que estaria ocorrendo no bairro Gamboa. As informações diziam que a extorsão estava sendo cometida pelos traficantes conhecidos por " Boca Loka” e “Caveirinha", a mando do chefe do tráfico local, vulgo "HD". Mas ao chegar ao local, os policiais surpreenderam Luís Carlos dentro da loja, que foi preso em flagrante.

Segundo as informações da polícia, Luís Carlos foi à loja na semana anterior e exigiu a quantia de RS100,00 por semana em nome dos traficantes Hélder e “Amarelinho”, valor este que foi pago.

AInda de acordo com a polícia, Luís Carlos é antigo conhecido da UPP BELÉM e tem participação ativa no tráfico de drogas local. Ele é suspeito de atear fogo em um carro comercial no bairro Belém nesta semana.