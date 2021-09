João Márcio é acusado de esfaquear e matar o cunhado durante uma discussão familiar - Foto: Redes sociais

Publicado 16/09/2021 15:12

Angra dos Reis - João Márcio do Nascimento Dionísio, de 33 anos, acusado de esfaquear o próprio cunhado, Carlos Alberto Carvalho da Silva, de 48 anos, no domingo (12), se apresentou ao Ministério Público de Angra dos Reis na tarde desta quinta-feira (16). Ele estava foragido desde a noite do crime, cometido em decorrência de uma discussão familiar.

O advogado que representa o agressor alega que as facadas foram desferidas em legítima defesa, uma vez que João diz que sua casa foi invadida e relatou ter sido agredido primeiramente por Carlos Alberto. A versão dele será confrontada com as demais testemunhas ouvidas pela polícia.

Outro envolvido no crime, o sobrinho da vítima, Antônio Carvalho da Silva Júnior, o Juninho, de 18 anos, está preso desde segunda-feira (13). Ele é acusado de ter derrubado o tio Carlos Alberto para que João Márcio pudesse feri-lo. A Polícia Civil de Angra dos Reis continua apurando os fatos.