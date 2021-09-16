João Márcio é acusado de esfaquear e matar o cunhado durante uma discussão familiarFoto: Redes sociais
Após ser ouvido pela promotoria do Ministério Público, João Márcio foi liberado e vai responder ao crime em liberdade. Segundo apurou a reportagem de O Dia, influenciaram na decisão o fato dele se apresentar expontâneamente, não ter antecedentes criminais e não oferecer risco à sociedade.
Outro envolvido no crime, o sobrinho da vítima, Antônio Carvalho da Silva Júnior, o Juninho, de 18 anos, está preso desde segunda-feira (13). Ele é acusado de ter derrubado o tio Carlos Alberto para que João Márcio pudesse feri-lo. A Polícia Civil de Angra dos Reis continua apurando os fatos.
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