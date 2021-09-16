I - A Organização Mundial de Saúde não recomenda a imunização de criança e adolescente, com ou sem comorbidades;
II- A maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela COVID-19 apresentam evolução benigna, apresentando-se assintomáticos ou oligossintomáticos;
III - Somente um imunizante foi avaliado em ECR;
IV- Os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos;
V - Apesar dos eventos adversos graves decorrentes da vacinação serem raros, sobretudo a ocorrência de miocardite (16 casos a cada 1.000.000 de pessoas que recebem duas doses da vacina);
VI - Redução na média móvel de casos e óbitos (queda de 60% no número de casos e queda de mais de 58% no número de óbitos por covid-19 nos últimos 60 dias) com melhora do cenário epidemiológico.
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