Os funcionários da secretaria de Serviços Públicos de Angra tiveram muito trabalho para retirar o lixo acumulado nos ralos da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 10:48

Com a proximidade do fim de ano e a possibilidade de chuvas torrenciais que sempre atingem Angra dos Reis durante o verão, a prefeitura da cidade iniciou um trabalho de limpeza de ralos e bocas de lobo em diversos bairros do município. Uma “força-tarefa” trabalhou no continente e na Ilha Grande para retirar o lixo acumulado que atrapalha a passagem das águas fluviais causando alagamentos durante as chuvas mais fortes.



Ao todo foram retiradas 27,8 toneladas de lixo dos bairros Bonfim, Estrada do Contorno, Camorim, Ribeira, Belém, Japuíba, Monsuaba, Frade, Retiro, Bracuí, Serra D´Água, Jacuecanga, Vila Histórica e Centro, no continente, e Praia de Araçatiba e Vila do Abraão, na Ilha Grande. O trabalho é feito periodicamente pela secretaria de Serviços Públicos e é reforçado em ocasiões de maior necessidade.