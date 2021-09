As obras da nova escola, creche e rua que vão atender aos moradores do condomínio vale da Banqueta devem estar prontas em 60 dias - Foto: Wágner Gusmão

Publicado 14/09/2021 17:28

Angra dos Reis - O Condomínio Vale da Banqueta ganhará em breve uma nova escola e uma nova creche que vão atender os moradores contemplados com apartamentos no bairro. As obras da escola estão bem adiantadas e a unidade foi projetada para acolher cerca de 600 alunos, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Estudantes terão acesso a uma biblioteca, um auditório com 42 assentos, laboratório, pátio coberto, entre outros equipamentos.

A creche vai atender 120 crianças, em dois turnos, ou 60 crianças em tempo integral. Ela vai se somar ao CEMEI Vale da Banqueta que atende 300 crianças, de quatro e cinco anos de idade, em seis salas de aula, em dois turnos; e 100 crianças, de um a três anos, em quatro salas, em horário integral.

Uma outra obra está sendo realizada no local. Como não há ligação entre as novas obras e o condomínio, as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade e secretaria Executiva de Obras já estão trabalhando na construção de uma via que fará essa interligação. Segundo o secretário-executivo de Obras da cidade, 771m² de área serão pavimentadas e 409m² de calçada serão finalizados em um prazo estimado em 60 dias.

- Faremos a drenagem pluvial, pavimentação e o calçamento no entorno da escola e da creche do Condomínio Vale da Banqueta. Nosso objetivo é que, com estas obras estruturantes, os moradores tenham mais qualidade de vida – disse o secretário Alan Bernardo.