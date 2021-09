Quem tem contas para acertar com o Saae Angra tem até novembro para ganhar descontos - Foto: Divulgação

Publicado 14/09/2021 12:03

Angra - O Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto de Angra dos Reis – Refis Saae – está dando uma grande oportunidade para quem têm dívidas, como contas atrasadas ou autos de infração, com a autarquia. Os inadimplentes podem regularizar sua situação com descontos que podem chegar a até 100% nos juros e multas.

O Refis Saae abrange dívidas que tenham sido geradas até 31 de dezembro de 2020. Isso inclui débitos de pessoas físicas ou jurídicas e seus acréscimos legais, inscritos ou não em dívida ativa, incluindo aqueles cujo serviço tenha sido cancelado por falta de pagamento.

Quem aderir ao Refis Saae deve ser proprietário ou possuir procuração para negociar os valores. O período de adesão ao Refis Saae vai até 30 de novembro deste ano. Portanto, é preciso ficar atento para não perder o prazo para aderir ao programa.

O atendimento é na sede do Saae (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 59B - São Bento) ou nas regionais da autarquia do Parque Mambucaba, Frade, Japuíba e Jacuecanga. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, na sede, e das 9h às 16h, nas regionais.