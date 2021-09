João Márcio deu três facadas na barriga do próprio cunhado que não resistiu aos ferimentos. Ele está foragido da polícia de Angra dos Reis - Foto: Redes Sociais

João Márcio deu três facadas na barriga do próprio cunhado que não resistiu aos ferimentos. Ele está foragido da polícia de Angra dos ReisFoto: Redes Sociais

Publicado 14/09/2021 09:52

A Polícia Civil prendeu um dos acusados de um homicídio qualificado por motivo fútil ocorrido na noite de domingo (12), no bairro Areal, em Angra dos Reis. A briga entre parentes começou após o jogo entre Palmeiras e Flamengo e terminou com a morte trágica de Carlos Alberto Carvalho da Silva, de 48 anos. Ele levou três facadas na região do abdômen, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal da Japuíba.



Dois parentes da vítima estão envolvidos no crime. Seu sobrinho, Antônio Carvalho da Silva Júnior, de 18 anos, derrubou o tio durante uma discussão com o cunhado João Márcio do Nascimento Dionísio. João Márcio, aproveitando a queda de Carlos Alberto, desferiu três facadas em sua barriga provocando uma grande hemorragia.



Avisada do fato, a Polícia Civil começou uma busca pelos autores do crime e conseguiu prender Antônio Carvalho da Silva Júnior. Ele será levado a uma audiência de custódia nesta terça-feira (14) e depois será transferido para um presídio no Rio de Janeiro.



O homem que desferiu as facadas, João Márcio do Nascimento Dionísio, de 33 anos, continua foragido da polícia. O delegado de Angra, doutor Vilson de Almeida, solicita a colaboração da população para prender o autor do assassinato. Informações podem ser dadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) ou pelo whatsapp da 166 DP, (24) 99935-1747. O sigilo é garantido.