Publicado 11/09/2021 12:42

Uma empresária de 76 anos foi atacada dentro da própria casa, no bairro Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis, na madrugada deste sábado (11). O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 3h da manhã por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro.



Ao chegar na residência os homens do Samu encontraram a empresária caída com várias tesouradas em diversas regiões do corpo, inclusive na cabeça. Ela recebeu os primeiros socorros no local e logo depois foi levada para o Hospital Municipal da Japuíba (MJ) que fica distante cerca de 10 minutos do bairro onde aconteceu a tentativa de homicídio.



De acordo com as informações preliminares, nenhum órgão vital da empresária teria sido atingido, mas ela teve um dos braços quebrados e segue internada no HMJ. A Polícia Civil deve pedir as imagens das câmeras de segurança da residência para tentar identificar o(s) agressor(es).

Segundo vizinhos que foram ao socorro da empresária, ela teria esquecido o portão da casa aberto e alguém entrou gritando "onde está o dinheiro". Logo após foram ouvidos os gritos por socorro.