As autoridades firmaram a parceria para as obras durante reunião no Rio de Janeiro - Foto: PMAR

Publicado 09/09/2021 20:56

Angra dos Reis – Duas importantes vias de Angra dos Reis, balneário turístico do litoral sul do estado do Rio, serão recuperadas para o verão 2022. A primeira será a estrada João Gregório Galindo, a antiga Angra-Getulândia, que liga o Centro da cidade ao trevo do bairro Praia da Ribeira, onde existe uma Marina. Esta via é a segunda mais importante de acesso e saída de Angra. – Dentro de 15 dias vamos começar a enviar o material para a obra, conforme solicitação do prefeito Fernando Jordão – garantiu o secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade.

De acordo com ele, outras obras irão acontecer no município como o recapeamento da Estrada do Contorno, que integra o corredor turístico da ponta Sul. Nesta estrada estão localizados grandes hotéis e pousadas, além de casas de veraneio que recebem muitos turistas no período da alta temporada. As obras serão viabilizadas por meio de um convênio com o Governo do Estado, via Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no valor total de R$ 5 milhões.

O prefeito de Angra, Fernando Jordão, aproveitou o encontro com o secretário Uruan Andrade para apresentar o projeto de recuperação da Estrada da Banqueta, bairro que recebeu muitas famílias após a inauguração de um condomínio Cidadão do projeto Minha Casa, minha vida. O Estado fornecerá o insumo do asfalto para as obras e o município fará a frisagem, usinagem, espalhamento do material e compactação.