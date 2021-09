O corpo de Leonardo não foi encontrado e as buscas por ele foram encerradas. Cristiane foi encontrada uma semana após o desaparecimento - Foto: Redes sociais

Publicado 09/09/2021 15:41

Angra dos Reis - Na manhã desta quinta-feira (9), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil deram por encerradas, mesmo que temporariamente, as buscas pelo corpo do empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, que está desaparecido desde o dia 22 de agosto. Nesta data, ele e a ex-mulher, Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, estavam a bordo de uma embarcação que desapareceu próximo à Restinga da Marambaia. Uma semana após o corpo de Cristiane foi encontrado sem indícios de violência. Leonardo e a embarcação, porém, não foram localizados apesar das buscas intensas.



De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP de Angra dos Reis, o comandante do quartel dos bombeiros da cidade foi orientado a encerrar as buscas até que novas informações sejam dadas. Ontem, quarta-feira (8) foi o último dia de procura pelo empresário e sua embarcação. - As buscas estão encerradas até que haja alguma nova informação sobre o paradeiro da embarcação ou do Leonardo. A investigação continua – disse o delegado.



A família do empresário se disse surpresa com a notícia do encerramento das buscas, mas confia na decisão das autoridades. Apesar do longo período de desaparecimento, os parentes e familiares ainda tem esperança de que Leonardo esteja vivo.