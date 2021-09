Conscientizar para preservar vidas será a meta dos eventos da Semana do Trânsito - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2021 17:00

Publicado 08/09/2021 17:00

Angra dos Reis - A secretaria de Segurança Pública, Transporte e Trânsito de Angra dos Reis preparou uma programação para marcar a Semana Nacional do Trânsito 2021 que este ano acontece entre os dias 20 e 24 de setembro com o tema “No trânsito a vida pede passagem”. O ponto alto do evento será um simulado de trânsito que acontece na quarta-feira (22) pela manhã e à tarde, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, região central da cidade.



Os eventos serão gratuitos e abertos a toda a população e abordarão assuntos como limite de velocidade, ultrapassagem, distância de segmento e condições adversas. Como as vagas são limitadas, os interessados devem confirmar sua participação pelos telefones (24) 3365-7139 e (24) 99245-9393.



O objetivo principal da Semana Nacional do Trânsito é apresentar a necessidade de harmonização entre todos os integrantes do trânsito, conscientizando os cidadãos sobre suas responsabilidades mediante o Código de Trânsito Brasileiro, pensando na preservação da vida. Para isso, pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas serão abordados por agentes de trânsito e voluntários de instituições parceiras, próximo às faixas de pedestres, onde receberão materiais educativos e brindes.