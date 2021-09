O movimento foi grande no Cais de Santa Luzia durante o feriadão - Foto: Divulgação

Publicado 07/09/2021 19:52

Angra dos Reis – A cidade voltou a viver dias de grande movimentação durante este feriado de 7 de setembro. Desde a sexta-feira (3) o movimento de carros era intenso na Rodovia Rio-Santos e no aeroporto da cidade. O reflexo disso pôde ser visto na Baía da Ilha Grande, onde o movimento de embarcações foi enorme e três acidentes com lanchas foram registrados – duas afundaram e uma pegou fogo -, porém sem vítimas.

De acordo com a Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), a taxa de ocupação de hotéis e pousadas foi das melhores dos últimos anos, chegando a 90%, segundo dados preliminares. Para Amanda Salazar, superintendente da TurisAngra, esse número só é comprável aos feriados de Ano Novo e Carnaval, o que dá sinais sobre o verão 2022 no litoral sul do estado.