A população tem ajudado a polícia sobre crimes em Angra dos Reis - Foto: PMAR

Publicado 08/09/2021 16:37

Angra dos Reis - O Disque Denúncia, serviço conveniado à Prefeitura de Angra, recebeu no mês de agosto 147 denúncias, sendo o assunto mais relatado o tráfico de drogas com 61 denúncias, seguido de informações sobre desmatamento florestal (16), maus tratos contra animais (12), localização de foragido da justiça (09), construção irregular (08) e estabelecimento comercial sem alvará (06).

Das 147 denúncias recebidas, 79 aconteceram por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ e 68 pelo telefone 0300 253-1177. Os bairros que tiveram mais denúncias foram: Parque Mambucaba, Centro, Monsuaba, Banqueta, Japuíba, Morro da Glória, Bracuí e Morro do Santo Antônio.

Vale lembrar que a população pode continuar a ajudar no trabalho da polícia contra a criminalidade com denúncias anônimas, através do serviço do Disque Denúncia Angra, que funciona pelo telefone 0300 25 311 77, com o preço de uma ligação local, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Em todos os casos, o sigilo é garantido.