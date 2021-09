Simba está em processo de adaptação à prótese que ganhou após dois anos vivendo sem as patas traseiras - Foto: Divulgação

Publicado 10/09/2021 14:54

Angra dos Reis - Os amantes e defensores dos animais da cidade estão comemorando a primeira cirurgia de prótese animal realizada no município pelo Instituto Municipal do Ambiente (Imaar) através do Departamento de Bem-Estar Animal. O cãozinho Simba, de aproximadamente dois anos e sem raça definida, foi o escolhido para receber uma prótese das duas patas traseiras.

A confecção da endoprótese foi feita por uma empresa especializada e tudo foi medido milimetricamente. A prótese foi colocada por um cirurgião ortopedista de uma das clínicas contratadas para o trabalho. Ainda será avaliada a necessidade de uma segunda prótese para Simba.

Achado há dois anos, recém-nascido, próximo a uma lata de lixo no bairro Banqueta, Simba mal conseguia abrir os olhinhos e já não tinha as duas patas, por conta de alguma má formação. Ele foi acolhido em um lar temporário e passou por cuidados do Departamento de Bem-Estar Animal. A cirurgia só foi realizada agora porque era preciso esperar o cão atingir seu crescimento ósseo máximo.

– O caminho ainda é longo. O Simba terá que fazer muita fisioterapia e ter muitos cuidados. Agora vamos aguardar sua recuperação e torcer para que logo ele possa estar andando – disse Karen Ururahy, médica-veterinária do Departamento de Bem-Estar Animal de Angra.

Simba está aprendendo a ficar de pé. Como ele nunca teve patas traseiras, é preciso toda uma readaptação de sua postura corporal. Agora ele está se recuperando com a protetora que sempre cuidou dele.