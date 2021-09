Angra está vacinando adolescentes com 14 anos nesta semana. Na próxima serão os com 13 e 12 anos - Foto: Wágner Gusmão

Publicado 10/09/2021 15:07

Angra dos Reis – O trabalho de imunização dos moradores de Angra contra a covid-19 continua intenso. A secretaria de Saúde da cidade está vacinando os adolescentes de 14 anos desde ontem, quinta-feira (9). Na próxima semana, os adolescentes de 13 anos receberão a primeira dose nos dias 14 e 15 – terça e quarta-feira - e o que tem 12 anos serão vacinados nos dias 16 e 17 – quinta e sexta.

Os adolescentes podem se vacinar nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs), com agendamento, e nos Centros de Especialidades Médicas (CEMs), sem agendamento, entre 9h e 16h. A listagem completa com os endereços e telefones das unidades está no site da prefeitura de Angra que você acessa clicando aqui. www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaúde. Para serem vacinados, os menores de idade devem apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

DOSE DE REFORÇO

Além de vacinar os adolescentes, Angra também iniciou a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 nos idosos. Os asilados foram vacinados ontem e os com 85 anos ou mais deverão tomar a dose de reforço a partir da próxima de terça-feira, 14 de setembro. Quem tem 70 anos será vacinado a partir do dia 21.

É importante destacar que a dose de reforço deve ter intervalo mínimo de seis meses da segunda dose. Os idosos acamados serão imunizados em seu domicílio e para isso a vacinação deve ser marcada na unidade de referência. Os demais idosos podem tomar a dose de reforço nas ESFs, com agendamento, e nos CEMs, sem agendamento, das 9h às 16h. É necessário apresentar comprovante de vacinação, RG e CPF.