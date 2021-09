Correndo risco de extinção, o Formigueiro de Cabeça Negra chamou a atenção logo na abertura da exposição - Foto: Jesiel Lucas

Correndo risco de extinção, o Formigueiro de Cabeça Negra chamou a atenção logo na abertura da exposiçãoFoto: Jesiel Lucas

Publicado 10/09/2021 16:33

O clube de observadores de aves de Angra dos Reis (COA) está realizando a exposição “Aves dos Reis” na Casa Larangeiras, na Praça Zumbi dos Palmares, Centro da cidade. No local estão expostas 60 fotos de espécies encontradas na cidade do litoral sul do Rio de Janeiro. A exposição mostra uma pequena parte do que Angra representa para os observadores de pássaros do Brasil e do mundo. Com suas 518 aves catalogadas, a cidade atingiu o oitavo lugar no ranking nacional de quantidade de espécies, sendo uma das duas cidades fora do circuito amazônico que integram essa lista.

Um dos destaques da exposição é o Formigueiro de Cabeça Negra, que não existe em nenhum outro lugar do mundo a não ser na Baía da Ilha Grande. O pássaro pertence à família dos Formicivoras erythronotus e corre um sério risco de extinção. Estudos apontam que existem entre 200 e 250 pássaros da espécie na natureza.

Para Carlos Dutra, guia de Bird Watching e fundador do Clube de Observadores de Angra dos Reis, os parques florestais existentes no município, como o da Serra da Bocaina, o Cunhambebe e o recém-criado Parque da Cidade, auxiliam na preservação das espécies. Porém, ele acredita que um trabalho de Educação Ambiental deve ser realizado para que moradores ajudem a preservar as espécies em extinção.

– As pessoas acabam agredindo essas espécies por falta de conhecimento do que está à sua volta. Quando há desmatamento ilegal ou queimadas nas florestas, os pássaros ficam seriamente ameaçados, pois perdem o seu habitat natural -, lembrou Dutra.

A exposição “Aves dos Reis” fica na Casa Larangeiras até o dia 19 de setembro com visitação aberta ao público gratuitamente de 9h às 17h. Aos finais de semana o espaço fica aberto até as 13h.