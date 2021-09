Os motoristas tiveram que ter muita paciência para chegar ao Centro de Angra na manhã desta segunda-feira (13) - Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2021 10:32

Os trabalhadores do setor turístico de Angra dos Reis realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (13) fechando a Avenida Ayrton Senna, principal via de chegada ao Centro da cidade. Por volta de 8h os primeiros manifestantes começaram a se concentrar e foram para o meio da pista, impedindo a passagem de veículos.

Em pouco tempo um grande engarrafamento foi formado deixando os motoristas bastante irritados. A opção para quem se dirigia ao Centro da cidade foi acessar a estrada João Gregório Galindo, a segunda principal via de chegada ao município. Porém, mesmo com a atuação de guardas de trânsito, os motoristas tiveram que ter muita paciência para chegar aos seus destinos.



Por volta de 9h20 um carro blindado da PM, o conhecido caveirão, conseguiu liberar a Avenida Ayrton Senna e os manifestantes se dirigiram para a Fundação da Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) na tentativa de conversar com seu presidente, Fernando Seabra.



Entenda o caso



Na última quinta-feira (9) a Câmara Municipal de Angra dos Reis aprovou em primeira votação um reajuste de 350% no valor da taxa de acesso dos ônibus de turismo ao município. Há seis anos essa taxa não sofre reajuste e com a nova lei o valor passará de R$ 200 para R$ 900 por ônibus de turismo.

A segunda votação na Câmara está prevista para amanhã, terça-feira (14). Segundo o presidente da TurisAngra, Fernando Seabra, o fluxo de turistas que passam o dia na cidade (Day Use) tem crescido muito devido ao baixo valor da taxa e a nova tarifa não chegaria a R$ 20 por pessoa embarcada.



- Os trabalhadores do setor turísticos precisam entender que com a nova taxa eles passaram a ganhar mais trabalhando menos. Essa decisão não foi tomada unilateralmente e diversos setores do Turismo foram ouvidos – disse Seabra.



Apesar das explicações da TurisAngra, as empresas de passeios náuticos afirmam que o aumento vai penalizar o setor e gerar demissões. Elas propõem um aumento gradativo até que atingir o novo valor proposto.

Uma nova manifestação deve ser realizada amanhã durante a sessão plenária da Câmara que começa às 9h.