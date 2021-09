O agressor da empresária se encontra detido na delegacia de Angra. Ele será transferido para um presídio onde vai aguardar julgamento por latrocínio, roubo seguido de tentativa de homicídio - Foto: Divulgação

O agressor da empresária se encontra detido na delegacia de Angra. Ele será transferido para um presídio onde vai aguardar julgamento por latrocínio, roubo seguido de tentativa de homicídioFoto: Divulgação

Publicado 12/09/2021 11:33

A Polícia Civil de Angra dos Reis conseguiu elucidar um caso que assustou os moradores da cidade. Durante a madrugada de sábado (11), uma empresária do ramo alimentício de 76 anos foi espancada e levou diversas tesouradas pelo corpo durante uma tentativa de roubo. O fato aconteceu no interior da casa da vítima no bairro Parque das Palmeiras, região central da cidade.



Após entrar em luta corporal com o invasor e ser ferida, a empresária foi socorrida por vizinhos que acionaram o Samu. Levada ao Hospital Municipal da cidade, ficou constatado que além dos golpes de tesoura por todo o corpo, a vítima também teve um braço fraturado e deverá passar por uma cirurgia nesta semana.



Após dar entrada na unidade de saúde a Polícia Civil foi acionada e uma busca pelo agressor foi iniciada. Na casa da vítima os policiais receberam uma importante informação: as imagens da câmera de segurança. Elas mostraram que o da agressão morava próximo e foram informados que ele prestava serviços à empresária.



Os policiais não tiveram dificuldades de encontrar Túlio Máximo da Silva Ferreira, que não teve a idade revelada, próximo ao local do crime. Encaminhado à delegacia de Angra ele negou que tivesse atacado a empresária. Porém, quando soube que a polícia estava de posse das imagens das câmeras de segurança, acabou confessando o crime.

Polícia de Angra chega à 166 DP com o autor da tentativa de homicídio contra empresária.#ODia pic.twitter.com/4trJdG9lDR — Jornal O Dia (@jornalodia) September 12, 2021



De acordo com Túlio, sua intenção era apenas roubar o celular da empresária, pois sabia que ela deixava a porta aberta para que uma vizinha a ajudasse durante a noite. Mas a empresária acordou e começou a pedir socorro. Foi nesse momento, segundo ele, por medo de ser identificado, que começou a agredir fisicamente a vítima e após a feriu com uma tesoura.



Túlio Máximo se encontra detido na delegacia de Angra e será transferido para um presídio onde vai ficar preso aguardando pelo julgamento por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido por tentativa de homicídio.