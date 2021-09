Os vereadores angrenses aprovaram o novo valor da taxa para "day use" no município - Foto: Internet

Publicado 14/09/2021 15:33

A Câmara de Angra dos Reis aprovou, durante sessão desta terça-feira (14), por 10 votos a 3, a mensagem do governo municipal que reajusta o valor da taxa cobrada de empresas que exploram o “day use” na cidade. Este aumento foi alvo de protestos que dificultaram a chegada de veículos ao Centro de Angra na manhã de ontem.



Apesar da grande movimentação de trabalhadores do turismo e de carros da Polícia Militar ao redor do Plenário Benedito Adelino, onde são realizadas as sessões do Legislativo, nenhum incidente foi registrado. Apenas 3 dos 14 vereadores votaram contra o reajuste. O presidente da Casa só vota em caso de empate.



Dados da Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra – apontam que o número de turistas que visitam a cidade dobra ano após ano. Entre outubro e dezembro de 2019, 215 ônibus “day use” estiveram na cidade. No ano seguinte, no mesmo período e em plena pandemia, este número saltou para 428. A expectativa é que este crescimento continue para o verão 2021/2022 mesmo com a previsão de uma temporada chuvosa.



Em nota a TurisAngra afirma que “a tarifa de acesso ao município é uma das formas de preservar nossas belezas. Angra não tem capacidade de carga para o grande número de turistas que chegam à cidade desordenadamente. Se continuar da maneira que está, perderemos nosso maior atrativo: a natureza, como ocorreu com a Ilha de Cataguás”, diz o texto publicado no site da prefeitura de Angra.



Ainda segundo a fundação, a nova tarifa não diz respeito somente à Angra dos Reis, mas à toda região Costa Verde. Diversas reuniões com o trade turístico de Angra e dos municípios de Paraty e Mangaratiba foram realizadas para debater o assunto. Um acordo foi firmado para a adoção de uma tarifa única na Costa Verde e Paraty foi a primeira cidade a cumprir o acordo. Com a votação de hoje, Angra também entra nesta lista.